KONYA Haberleri

Konya Sumud için ayağa kalkıyor!

- Güncelleme Tarihi:

Filistin’e Destek Platformu, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail ordusunun müdahalesine tepki göstererek Konyalıları, Cuma namazının ardından Kapu Camii batı kapısı çıkışında düzenlenecek buluşmaya davet etti.

Filistin'e Destek Platformu, Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleler ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaparak kamuoyunu protesto çağrısına davet etti. Platform, Filistin'e insani yardım götüren aktivistlerin alıkonulduğunu öne sürerek tepkisini dile getirdi.

"İnsani yardım engellendi” iddiası

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalede bulunduğu, insani yardımın engellendiği ve aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 Filistin destekçisi aktivistin alıkonulduğu iddia edildi. Açıklamada bu durum "korsanlık eylemi” olarak nitelendirildi.

"Derhal serbest bırakılmalı” çağrısı

Platform, alıkonulan aktivistlerin ve Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanılırken, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Konya'da protesto buluşması düzenlenecek

Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan duyuruda, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara çağrı yapıldı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan aktivistlere destek amacıyla bir araya gelineceği belirtildi.

Cuma namazı sonrası Kapu Camii'nde toplanma

Etkinliğin, Cuma namazının ardından Konya Kapu Camii batı kapısı çıkışında gerçekleştirileceği bildirildi. Katılımcıların "Sumud için, mazlumlar için ses olma” çağrısıyla buluşacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sumud için, mazlumlar için ses olma vakti. Özgürlüğün yanında, zulmün karşısında olduğumuzu ilan etmek için Cuma namazı sonrası Kapu Camii batı kapısı çıkışında buluşuyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

  O
    Okur
    2 saat önce

    Bırakın göstermeligi İsraile çalışıyorsunuz gösterilerle

  F
    Ferhat
    2 saat önce

    Bir halta yaradiklari yok, kendi kendilerine toplanıp toplanıp dagiliyorlar. Birşeyler yapılacaksa devlet askeri gemileri gonderecekguvenligi sağlayacak. Bunların ki toplum gaza getirmeye cakismakan baska birşey değil.

