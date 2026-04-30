Konya Sumud için ayağa kalkıyor!

Filistin'e Destek Platformu, Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleler ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaparak kamuoyunu protesto çağrısına davet etti. Platform, Filistin'e insani yardım götüren aktivistlerin alıkonulduğunu öne sürerek tepkisini dile getirdi.
"İnsani yardım engellendi” iddiası
Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalede bulunduğu, insani yardımın engellendiği ve aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 Filistin destekçisi aktivistin alıkonulduğu iddia edildi. Açıklamada bu durum "korsanlık eylemi” olarak nitelendirildi.
"Derhal serbest bırakılmalı” çağrısı
Platform, alıkonulan aktivistlerin ve Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanılırken, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Konya'da protesto buluşması düzenlenecek
Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan duyuruda, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara çağrı yapıldı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan aktivistlere destek amacıyla bir araya gelineceği belirtildi.
Cuma namazı sonrası Kapu Camii'nde toplanma
Etkinliğin, Cuma namazının ardından Konya Kapu Camii batı kapısı çıkışında gerçekleştirileceği bildirildi. Katılımcıların "Sumud için, mazlumlar için ses olma” çağrısıyla buluşacağı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sumud için, mazlumlar için ses olma vakti. Özgürlüğün yanında, zulmün karşısında olduğumuzu ilan etmek için Cuma namazı sonrası Kapu Camii batı kapısı çıkışında buluşuyoruz.”
Kaynak: Haber Merkezi