Konya’da başkanlardan esnaf ve vatandaşlara ziyaret
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Karaman Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Altay, “Tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Karaman Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.
Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Altay, bereketli kazanç temennisinde bulundu. Başkan Altay, "Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte Karaman Caddesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnafımız, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan en önemli değerlerimizdendir. Tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Karatay ve Meram belediye başkanları da ziyaret boyunca esnafın taleplerini dinleyerek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Cadde üzerinde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar da yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Esnaf, belediye başkanlarının sahada olmasından dolayı teşekkür ederek bu tür ziyaretlerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu belirtti.
