Konya’daki bu üniversite duyurdu! Personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu Konya İl Müdürlüğü ile Konya Teknik Üniversitesi iş birliğinde yayımlanan kamu ilanına göre, üniversite bünyesinde sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlan kapsamında farklı alanlarda teknisyen kadroları için başvurular alınacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLAR

İlana göre iki farklı teknisyen pozisyonu bulunuyor: Mobilya ve dekorasyon ile tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanları. Her iki kadro için de adayların lise ve dengi okul mezunu olması ve KPSS P94 puan türüne sahip olması gerekiyor. Ayrıca adayların ilgili alanda en az 1 yıl deneyimlerini SGK hizmet dökümü ile belgelemeleri şart.

YAŞ, ASKERLİK VE EĞİTİM KRİTERLERİ

Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra adayların, açık veya uzaktan öğretim hariç herhangi bir örgün eğitim programına kayıtlı olmamaları gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sonrası "Aday Başvuru Bilgileri” belgesini indirerek en geç 8 Mayıs 2026 saat 17.00'ye kadar üniversitenin Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. Belge teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

(Meltem Aslan)