GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,048 TL
EURO
52,605 TL
STERLİN
60,968 TL
GRAM
6.712 TL
ÇEYREK
11.061 TL
YARIM
21.968 TL
CUMHURİYET
43.317 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki çiftliği yandı! Yardım tekliflerine verdiği cevap duygulandırdı

Samet Kuyrukcu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki çiftliği yandı! Yardım tekliflerine verdiği cevap duygulandırdı

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde ahırdaki ineğini satarak Konya'dan depremzedelere yardım için Hatay'a giden, orada yazdığı "Nazar Oldu” şarkısı ile tanınan Ceylani Karaduman'ın Taşkent ilçesindeki işletmesi yanmıştı. 

HAYVANLAR TELEF OLDU!

Mangal kömürü üretimli yapılan işletme tamamen kül olurken çiftlikteki hayvanları da telef olan Karaduman'a çok sayıda yardım teklifi geldi.

Maddi teklifleri tek tek geri çeviren Ceylani Karaduman sadece dua istedi. 

YARDIM TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!

Yardımsever kişiliği ile tanınan, hasta çocuklar ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen etkinliklerde ücretsiz konserler veren Karaduman, bir vakıftan gelen yardım teklifine şu cevabı verdi.

DAHA FAZLA İHTİYACI OLANLAR VAR

"Elhamdülillah canımız sağ bedenimiz yerinde güçlü… Yeniden kazanırız yeniden mal sahibi oluruz. Siz bizden daha fazla ihtiyaç sahibi olanlara yardım edin. Bizim şu an için herhangi bir acil ihtiyacımız yok. Yeniden kazanırız yaparız. Teşekkür ederim” 

ADAMIN HASI CEYLANİ

Aldığı cevap karşısında duygulanan vakıf yöneticisi Eşref Şekerli, yapılan görüşmeyi sosyal medyada yayınlayarak "Böylesine koca yürekli Anadolu insanı olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez. Bayrağı yere düşmez. Allah sayısını çoğaltsın. İşi rast gelsin… ADAMIN HASI CEYLANİ” notuyla paylaştı.

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
