Konya’daki çiftliği yandı! Yardım tekliflerine verdiği cevap duygulandırdı

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde ahırdaki ineğini satarak Konya'dan depremzedelere yardım için Hatay'a giden, orada yazdığı "Nazar Oldu” şarkısı ile tanınan Ceylani Karaduman'ın Taşkent ilçesindeki işletmesi yanmıştı.

HAYVANLAR TELEF OLDU!

Mangal kömürü üretimli yapılan işletme tamamen kül olurken çiftlikteki hayvanları da telef olan Karaduman'a çok sayıda yardım teklifi geldi.

Maddi teklifleri tek tek geri çeviren Ceylani Karaduman sadece dua istedi.

YARDIM TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!

Yardımsever kişiliği ile tanınan, hasta çocuklar ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen etkinliklerde ücretsiz konserler veren Karaduman, bir vakıftan gelen yardım teklifine şu cevabı verdi.

DAHA FAZLA İHTİYACI OLANLAR VAR

"Elhamdülillah canımız sağ bedenimiz yerinde güçlü… Yeniden kazanırız yeniden mal sahibi oluruz. Siz bizden daha fazla ihtiyaç sahibi olanlara yardım edin. Bizim şu an için herhangi bir acil ihtiyacımız yok. Yeniden kazanırız yaparız. Teşekkür ederim”

ADAMIN HASI CEYLANİ

Aldığı cevap karşısında duygulanan vakıf yöneticisi Eşref Şekerli, yapılan görüşmeyi sosyal medyada yayınlayarak "Böylesine koca yürekli Anadolu insanı olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez. Bayrağı yere düşmez. Allah sayısını çoğaltsın. İşi rast gelsin… ADAMIN HASI CEYLANİ” notuyla paylaştı.