Konya’da beklenmedik karşılaşma! Tek tek taşıdı

Konya'nın Karatay ilçesindeki sanayi alanında çalışan işçiler, boş bir arazide karşılaştıkları tilki yavruları nedeniyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

DÖRT YAVRU DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yapan ekip, arazide dört tilki yavrusu fark etti. Yavruları gören işçiler, yaşadıkları şaşkınlığı kendi aralarında konuşarak dile getirdi.

ANNE TİLKİ UZAKTAN TAKİP ETTİ

Bir süre yavruları uzaktan izleyen işçiler, çevrede anne tilkinin de bulunduğunu fark etti. Anne tilkinin, güvenli bir mesafeden yavrularını gözlemlediği ve işçilerin uzaklaşmasını beklediği görüldü.

İşçilerin bölgeden ayrılmasının ardından anne tilkinin yavrularının yanına gittiği öğrenildi. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, işçiler doğaya zarar vermeden alandan uzaklaştı.

İŞTE O ANLAR;

Kaynak: Haber Merkezi

