NEÜ Romanya ile akademik iş birliğini güçlendiriyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Romanya’da gerçekleştirdiği ziyaretlerle uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Romanya programı kapsamında ilk olarak Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ve Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş ile bir araya gelerek eğitim ve kültürel iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Romanya programı çerçevesinde Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki kurum arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet ayrıca Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Romanya Temsilcisi Salih Yürç, Romanya Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Araştırma Başdanışmanı Valentin-Sorin Costreie ve Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Asiye Derya Dingiltepe ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Programın devamında Ovidius Üniversitesini ziyaret eden heyet, Rektör Prof. Dr. Dan-Marcel Iliescu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.
Gerçekleştirilen ziyaretlerin, NEÜ'nün uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlaması ve Romanya ile akademik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli olduğu değerlendirildi.
