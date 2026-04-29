Türkiye Bisiklet Turu’nda Konya gururu: Mustafa Tarakçı beyaz formayı kaptı
Dünyanın önemli pedallarıyla birlikte 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda yarışan Konya Büyükşehir Belediyespor’un başarılı bisikletçisi Mustafa Tarakçı, Marmaris-Fethiye etabında gösterdiği performansla beyaz formanın sahibi oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçi Mustafa Tarakçı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beyaz forma kazanarak Konya'yı gururlandırdı.
27 ülkeden 23 takım, 161 sporcunun mücadele ettiği 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Çeşme'den Ankara'ya dünya bisikletinin en güçlü ekiplerini ve yıldız isimlerini Türkiye'de bir araya getiriyor.
Konya Büyükşehir Beldiyespor da, dünyanın önemli pedallarına ev sahipliği yapan yarışlarda 7 sporcu ile mücadele ediyor. Toplam 130 kilometrelik Marmaris-Fethiye 4. etabına "Türkiye Güzellikleri” klasmanında 2. sırada başlayan Büyükşehirli Mustafa Tarakçı önemli başarıya imza attı.
58. kilometredeki ara sprint kapısını 1. sırada geçen başarılı bisikletçi, beyaz formanın sahibi oldu. Başarılı sporcu yarışın 5.etabına beyaz forma ile başlayacak.
Mustafa Tarakçı, bu önemli formayı 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nın son etabına kadar korumaya çalışacak.
