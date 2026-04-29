Konya’da minibüs ücretlerine zam geldi! İşte zamlı fiyatlar ve uygulanacak tarih

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.
Artan maliyetler zam getirdi
Yeni tarife 1 Mayıs'ta yürürlükte
Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla Minibüs indi- bindi ücretimiz 35 TL-, mesafesine göre 35 - 40 – 45 TL. olarak belirlenmiştir. Güncellenen tarife 01 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyor, saygılar sunuyorum”
