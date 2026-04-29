Konya’da minibüs ücretlerine zam geldi! İşte zamlı fiyatlar ve uygulanacak tarih

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da minibüs ücretlerine zam yapıldı. Fiyat değişikliğini Başkan Muharrem Karabacak duyurdu.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım ücretlerine yönelik yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. 

Artan maliyetler zam getirdi

Karabacak, akaryakıt giderleri, amortisman ve işletme maliyetlerinde yaşanan yükseliş nedeniyle ulaşım ücretlerinde düzenlemeye gidildiğini ifade etti. Alınan karar doğrultusunda minibüs indi-bindi ücretinin 35 TL olarak belirlendiği, mesafeye göre ücretlerin ise 35 TL, 40 TL ve 45 TL arasında değişeceği bildirildi.

Yeni tarife 1 Mayıs'ta yürürlükte

Yeni düzenlemenin 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacağını açıklayan Karabacak, vatandaşların alınan kararı anlayışla karşılayacaklarını umduğunu belirterek kamuoyuna saygılarını iletti.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla Minibüs indi- bindi ücretimiz 35 TL-, mesafesine göre 35 - 40 – 45 TL. olarak belirlenmiştir. Güncellenen tarife 01 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyor, saygılar sunuyorum”

Kaynak: Haber Merkezi

