Freni patlayan tır karşı şeride geçti! Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan tır karşı şeride geçti! Ölü ve yaralılar var
İzmir’in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu birçok araca çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tır, freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen tır, karşı yönden gelen araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor. 

Kaynak: İHA

