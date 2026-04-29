GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,123 TL
EURO
52,727 TL
STERLİN
60,997 TL
GRAM
6.631 TL
ÇEYREK
10.940 TL
YARIM
21.767 TL
CUMHURİYET
42.843 TL
GÜNCEL Haberleri

Kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Antalya’nın Finike ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Saklısu Mahallesi Zengeder mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Akkurt (17) idaresindeki 07 BSU 880 plakalı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan M.A. (46) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Akkurt ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kamyon sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
