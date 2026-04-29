Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu için yeni bir ekip kurduk

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş soruşturmasında en kritik delillerden biri olan cep telefonunun deşifre edilmesi için özel bir teknik ekip kurulduğunu söyledi. Daha önce İspanya’ya gönderilen telefonun yeniden incelendiğini belirten Gürlek, “Telefonu çözersek soruşturmada çok önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz“ dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık bünyesinde faili meçhulleri araştırmak için kurulan birimdeki dosyalar arasında Gülistan Doku soruşturması dışında ilerleme kaydedilen başka örneklerin olup olmadığına yönelik soruyu Gürlek, şu sözlerle yanıtladı; "Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz'' Özellikle toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalarda insanlar olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerde ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabi genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. İspanya'ya gönderilmişti (telefon). Şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz. Kaynak: AA

