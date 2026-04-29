CHP Konya teşkilatında kavga büyüyor! Yeni açıklama geldi

CHP Meram Gençlik Kolları Başkanı Elda Sude Akça, liyakat eksikliği, keyfi atamalar ve gençlik iradesine müdahale iddiaları üzerinden CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ile parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

CHP Konya'da bir süredir devam eden parti içi tartışmalar, Akça'nın kamuoyuna yaptığı açıklamayla daha da alevlendi. Açıklamasında, liyakatsiz görevlendirmeler yapıldığını, gençlik kollarının iradesinin yok sayıldığını ve parti içinde baskıcı bir yönetim anlayışının hakim olduğunu ileri süren Akça, il yönetimini doğrudan hedef aldı.

"Haksız muamelede bulunuluyor”

Akça, geçtiğimiz günlerde yaptıkları basın açıklamasının ulusal çapta yankı bulduğunu belirterek, açıklama sürecinde il binasına alınmadıklarını, arbede yaşandığını ve partiye emek veren gençlere haksız muamelede bulunulduğunu öne sürdü.

"Mücadelemiz gençliğin iradesi için”

Elda Sude Akça, açıklamasında mücadelelerinin temelinde gençliğin iradesini savunma amacı olduğunu vurguladı. Akça, CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve çevresindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerde bulunarak, yaşanan sürecin liyakat taleplerine siyasi ve ilkeli bir karşılık verilmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Akça şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz şahıslarla, geçmiş hesaplarla ya da kişisel çekişmelerle ilgili değildir. Bizim mücadelemiz; adaletin, liyakatin ve partinin gerçek sahibi olan gençliğin iradesinin mücadelesidir.”

Barış Bektaş'a destek mesajı

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'a yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmede bulunan Elda Sude Akça, Bektaş'ın örgüt iradesinin yanında yer aldığını ifade etti.

"Hakaretlerle gerçekler örtülemez”

Akça, yaptığı açıklamada,"Kendi yetersizliklerini, haklı mücadelemizde yanımızda duran Konya Milletvekilimiz Sayın Barış Bektaş'a hakaret ederek örtbas edebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir” ifadelerini kullandı.

"CHP kimsenin şahsi oyun alanı değildir”

Parti içinde gençlerin yalnızca saha çalışmalarında değil, karar alma süreçlerinde de etkin rol alması gerektiğini vurgulayan Elda Sude Akça, kapalı kapılar ardında yürütülen planlamalara ve gençliği yönlendirmeye yönelik girişimlere karşı duracaklarını ifade etti.

Akça, gençlerin sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda karar mekanizmalarının da bir parçası olması gerektiğini belirtti.

"Dizayn girişimlerine karşıyız”

Kapalı kapılar ardında yapılan hesaplara ve gençlik iradesini şekillendirmeye yönelik çabalara karşı net bir duruş sergileyeceklerini söyleyen Akça, bu anlayışa izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Akça açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da gençlik iradesine vurulmak istenen prangayı kabul etmiyoruz. İl Başkanı Nejat Türktaş'ın baskıcı tutumunu da, PM Üyesi Elif Leyla Gümüş eliyle yürütülen müdahaleleri de reddediyoruz. Çünkü CHP hiç kimsenin şahsi oyun alanı değildir.”

"İtaat değil mücadele” mesajı

Elda Sude Akça, açıklamasında sert ifadelerini sürdürerek gençlik örgütlerinin geri adım atmayacağını vurguladı. Akça, "Bizler itaat etmeye değil, mücadele etmeye geldik. Sokağın sesini susturamayacak, gençliğin iradesini teslim alamayacaksınız. Örgüt iradesi kazanacak. Haklı olan gençlik kazanacak” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

CHP Konya'da gözler süreçte

CHP Konya'da gençlik kolları ile il yönetimi arasında yaşanan gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişme göstereceği merakla takip ediliyor.

Cumartesi günü arbede yaşanmıştı

Gerilimin sahaya yansıdığı olay ise Cumartesi günü CHP Konya İl Başkanlığı önünde yaşandı. Görevden almalara tepki gösteren gençlik kolları üyeleri, il binası önünde yaptıkları açıklamada durumu "örgüt iradesine yönelik tasfiye girişimi” olarak nitelendirdi. Açıklamanın ardından il binasına girmek isteyen grup ile yöneticiler arasında önce tartışma çıktı, ardından arbede yaşandı. İtiş kakış ve yumruklaşmaların yaşandığı anlar kameralara da yansıdı.

