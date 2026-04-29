Konya tarımının can damarlarından biri alarm veriyor! Çiftçinin sevinci kursağında kaldı

Son iki yıldır etkili olan kuraklığın ardından gelen yağışlar Konya’da çiftçiyi sevindirirken, yer altı yapısındaki hareketlilik nedeniyle yeni obruk oluşumları endişe oluşturdu.

Konya'nın Çumra ilçesinde tarımsal sulamada kritik öneme sahip Apa Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte deneme amaçlı kapak açılarak Çarşamba Kanalı'na su verilmeye başlandı. 24 Nisan'da başlatılan su salımı, bölgedeki çiftçiler için umut oldu.

2024 yılı bahar aylarında Çarşamba Kanalı'nın bazı noktalarında göçükler meydana gelmiş, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede onarım ve dolgu çalışmaları yürütmüştü. Kuraklık nedeniyle uzun süre su taşımayan kanal, bu yıl yeniden deneme sürecine alınarak yakından izlenmeye başladı.

Yeniden obruk oluştu

İki yıl sonra su akmaya başlayan Çarşamba Kanalında yine obruk oluşumu yaşandı. Deneme amaçlı su verilen kanalı gören üreticiler büyük sevinç yaşamıştı. Kanalda oluşan obruk akan suyu yutmaya başlayınca karamsarlık oluştu.

Görüntüyü izleyen bazı vatandaşlar ve üreticiler, su akışının kesilmemesini talep etti. Bazı üreticiler ise kanalın tamamen betona alınarak kapatılması gerektiğini savundu.

Çarşamba Kanalının akıbeti önümüzdeki süreçte belli olacak. Apa Barajından kanala deneme amaçlı verilen suyun kesilip kesilmeyeceği merek ediliyor.

Yakın takip sürüyor

Yetkililer, hem sulama kanallarının performansını hem de yeni oluşan obrukları yakından takip ederken, herhangi bir risk artışı durumunda müdahale çalışmalarının sürdürüleceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • E
    Erkoç
    1 saat önce

    Buharlaşma olmadan yer altını besliyor iyi değil mi

    • Begen (0)
