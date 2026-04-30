Konya Valiliği duyurdu! Paniğe kapılmayın

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri kapsamında önemli bir program planlandı. Etkinlikler çerçevesinde Mevlana Meydanı'nda temsili karşılama programı gerçekleştirilecek.
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRECEK
Türk Yıldızları, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Yurt İçi Hava Gösterileri Programı” kapsamında Konya semalarında gösteri yapacak. Gösteri öncesinde 30 Nisan 2026 Perşembe günü 12.00-13.00 saatleri arasında çevre tanıma uçuşu, aynı gün 17.00-18.00 saatleri arasında ise prova uçuşu icra edilecek.
GÖSTERİ PROGRAMI VE DETAYLAR
Planlamaya göre, Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika sürecek gösteri uçuşu Mevlana Meydanı ve çevresindeki hava sahasında gerçekleştirilecek. Gösteri, Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri'nin en dikkat çekici bölümlerinden biri olacak.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Yetkililer, belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek ses nedeniyle vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, oluşabilecek gürültünün planlı uçuşlardan kaynaklanacağı belirtilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi istendi.
(Bekir Turan)