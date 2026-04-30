Yeni atanan Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç kimdir?
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan karar doğrultusunda Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Necmettin Koç’un yaşamı ve meslek hayatı kamuoyunda merak edilmeye başlandı. Peki, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç kimdir? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 29 Nisan 2026 tarihli atama kararıyla, tecrübeli emniyet yöneticisi Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı. Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç getirildi.
Necmettin Koç Kimdir?
İl Emniyet Müdürü Necmettin KOÇ, 1972 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra, 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Değişik rütbelerde sırasıyla; Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştı.
19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 2022 yılında Pretorya Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı. 10.09.2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Müdürü, 17.09.2025 tarihinde ilimizde göreve başladı. İl Emniyet Müdürü, evli ve 4 çocuk babasıdır.
