Yeni Emniyet Genel Müdürü kim oldu? Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

- Güncelleme Tarihi:

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. Mahmut Demirtaş’ın görevden alınmasının ardından, Nevşehir Valisi Ali Fidan bu göreve getirildi. Söz konusu gelişmenin ardından Ali Fidan’ın yaşam öyküsü, memleketi ve kariyerinde üstlendiği görevler kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

Ali Fidan Kimdir?

1970 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya gelen Ali Fidan, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi'nde bitiren Fidan, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayarak 1992 yılında mezun oldu.
Üniversite eğitiminin ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Kaymakamlıktan Valiliğe Uzanan Kariyer

1994 yılında Bolu Valiliği bünyesinde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Fidan, adaylık sürecinde İngiltere'nin Bournemouth kentinde dil eğitimi aldı ve çeşitli incelemelerde bulundu.

Meslek hayatının ilerleyen dönemlerinde Çankırı'nın Kurşunlu ve Uşak'ın Ulubey ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ardından Felahiye ve Yazıhan'da kaymakamlık yaptı. Ayrıca Malatya'da vali yardımcılığı görevini üstlendi.

Bakanlık ve Üst Düzey Görevler

Merkez teşkilatında da önemli görevler üstlenen Ali Fidan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013-2015 yılları arasında ise aynı kurumda genel müdür olarak görev yaptı.

2015-2016 yılları arasında Düzce Valiliği görevini yürüten Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı ve bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevine Atandı

9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Valisi olarak görevlendirilen Ali Fidan, son yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürü oldu. Türkiye'nin en kritik güvenlik kurumlarından birinin başına geçen Fidan'ın, yeni dönemde yürüteceği çalışmalar yakından takip ediliyor. Evli olan Ali Fidan'ın eşi Prof. Dr. Fatma Fidan'dır.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER