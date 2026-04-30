GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,226 TL
EURO
52,790 TL
STERLİN
61,064 TL
GRAM
6.631 TL
ÇEYREK
10.940 TL
YARIM
21.766 TL
CUMHURİYET
42.842 TL
YAŞAM Haberleri

Mersin Yeni Emniyet İl Müdürü Fahri Aktaş kimdir?

- Güncelleme Tarihi:

Mersin Yeni Emniyet İl Müdürü Fahri Aktaş kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Fahri Aktaş kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Fahri Aktaş kimdir? Yeni Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FAHRİ AKTAŞ KİMDİR?

1968 İzmir doğumlu olan Sayın İl Emniyet Müdürümüz Fahri AKTAŞ 1987 yılında Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla Adana, Van, Erzurum, Şırnak illerinde değişik rütbelerde TEM, İstihbarat, KOM, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, PMYO Öğretmen Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu. Askerliğini 1994-1996 yılları arasında Kayseri 1.Komando Tugayında (Şırnak/Cudi üs bölgesi) Asteğmen rütbesinde tamamladı.

2005-2006 Mersin Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (MBA) alanında Yüksek Lisans Eğitimi yaptı. BM Polis Barışgücünde (UNPOL), Haiti (MİNUSTAH) ve Fildişi Sahili (ONUCİ) ülkelerinde yurtdışı görevler almış, Güney Koreile Almanya'da resmi toplantı ve temaslarda bulunmuştur.

2015 yılında Adana İlinde "TEM, Güvenlik ve Çevik Kuvvet" birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken, EGM YüksekDeğerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2015-2017 yıllar arasında Polis Başmüfettişi olarak Özel Güvenlik Denetleme Adana Bölge Başkanı, 2017-2021 yılları arasında Giresun İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Resmi gazetede yayınlanan 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 14.07.2021 tarihinde göreve başlamıştır. Aktaş 2 Ağutsos 2023 itibariyle de Bursa İl Emniyet Müdürü oldu. Evli ve 2 kız babasıdır. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER