Konya’da bugün vefat edenler 29 Nisan 2026 Çarşamba

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|İSMAİL AYZIT
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GÖLCÜKLER
03.03.1947
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ZEKİ PEKÇALIŞKAN
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KONYA
21.05.1944
|TEKKE MEZARLIĞI
|HAKAN AKYAMAÇ
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CİHANBEYLİ
25.05.1974
|MUSALLA MEZARLIĞI
|SAİT KADİR ÇAKAN
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KÖÇERİ
18.02.1957
|HARMANCIK MEZARLIĞI
|ÜLKÜ ERİŞ
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ELDEŞ
01.01.1953
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MÜSLİME BAĞCI
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ERMENEK
01.03.1977
|KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
|HAYATİ BAĞCI
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ÜÇHÜYÜK
15.03.1958
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|AHMET KAYA
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SARAYÖNÜ
01.05.1936
|YAZIR MEZARLIĞI
|NEDİM VURAL
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SARAYÖNÜ
15.04.1953
|YAZIR MEZARLIĞI
|ALİYE ALTIN
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KONURVİRAN
09.02.1943
|YAZIR MEZARLIĞI
|AYŞE AKÇA
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ULUKIŞLA
18.04.1950
|YAZIR MEZARLIĞI
|ZEYNEP NAS
|
KONYA
05.05.1981
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|SALAH ELDIN EL CUMA
|29.04.2026
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|HASAN KÜÇÜKÇİFCİ
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KADINHANI
20.11.1978
|YAZIR MEZARLIĞI
|TAHİRE ERKILINÇ
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KONYA
11.11.1947
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|AHMET PEKKESİCİ
|
KONYA
05.01.1949
|MUSALLA MEZARLIĞI
|BEBEK GÜNEY
|29.04.2026
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi