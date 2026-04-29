GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,123 TL
EURO
52,727 TL
STERLİN
60,997 TL
GRAM
6.631 TL
ÇEYREK
10.940 TL
YARIM
21.767 TL
CUMHURİYET
42.843 TL
YAŞAM Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 29 Nisan 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 29 Nisan 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Nisan 2026 Çarşamba günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
İSMAİL AYZIT

GÖLCÜKLER

03.03.1947

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ZEKİ PEKÇALIŞKAN

KONYA

21.05.1944

 TEKKE MEZARLIĞI
HAKAN AKYAMAÇ

CİHANBEYLİ

25.05.1974

 MUSALLA MEZARLIĞI
SAİT KADİR ÇAKAN

KÖÇERİ

18.02.1957

 HARMANCIK MEZARLIĞI
ÜLKÜ ERİŞ

ELDEŞ

01.01.1953

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MÜSLİME BAĞCI

ERMENEK

01.03.1977

 KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
HAYATİ BAĞCI

ÜÇHÜYÜK

15.03.1958

 ÜÇLER MEZARLIĞI
AHMET KAYA

SARAYÖNÜ

01.05.1936

 YAZIR MEZARLIĞI
NEDİM VURAL

SARAYÖNÜ

15.04.1953

 YAZIR MEZARLIĞI
ALİYE ALTIN

KONURVİRAN

09.02.1943

 YAZIR MEZARLIĞI
AYŞE AKÇA

ULUKIŞLA

18.04.1950

 YAZIR MEZARLIĞI
ZEYNEP NAS

KONYA

05.05.1981

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
SALAH ELDIN EL CUMA 29.04.2026 İŞGALAMAN MEZARLIĞI
HASAN KÜÇÜKÇİFCİ

KADINHANI

20.11.1978

 YAZIR MEZARLIĞI
TAHİRE ERKILINÇ

KONYA

11.11.1947

 ÜÇLER MEZARLIĞI
AHMET PEKKESİCİ

KONYA

05.01.1949

 MUSALLA MEZARLIĞI
BEBEK GÜNEY 29.04.2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER