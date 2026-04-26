78 protonlu element platin, 79 protonlu element altın iken, 80 protonlu element hangisidir?

Oda Sıcaklığında Sıvı Kalan Tek Metal: Cıva

Kimyasal sembolü Hg (Latince hydrargyrum - gümüşsu) olan cıva, periyodik tablonun en sıra dışı üyelerinden biridir. Gümüş beyazı renginde, ağır bir geçiş metalidir ve bilinen metaller arasında oda sıcaklığında sıvı halde bulunan tek elementtir.

Bilimsel Özellikleri ve Kullanım Alanları

Cıva, atom ağırlığı yaklaşık 200.59 u olan oldukça yoğun bir maddedir. Diğer metallerin aksine, atomları arasındaki bağlar zayıf olduğu için düşük sıcaklıklarda bile katılaşmaz; ancak -38.83°C derecenin altında katı hale geçer.

Tarihsel süreçte ve günümüzde başlıca kullanım alanları şunlardır:

  • Ölçüm Cihazları: Isıl genleşme katsayısının sabitliği sayesinde termometre, barometre ve manometre gibi hassas ölçüm araçlarında kullanılır.

  • Aydınlatma: Sokak lambaları ve floresan tüplerinde cıva buharı, elektrik akımıyla uyarılarak ışık yayılmasını sağlar.

  • Diş Hekimliği: Gümüş ve diğer metallerle karıştırılarak elde edilen amalgam dolguların temel bileşenidir.

  • Endüstriyel Uygulamalar: Bazı pillerin üretiminde, altın ve gümüş madenciliğinde cevher ayrıştırma işlemlerinde ve kimyasal katalizör olarak görev yapar.

Sağlık ve Çevre Uyarıları

Cıva, teknolojik faydalarının yanı sıra son derece toksik bir maddedir. Özellikle buharının solunması veya besin zinciri yoluyla (özellikle deniz ürünleri) vücuda girmesi, sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, son yıllarda dünya genelinde tıbbi cihazlarda ve endüstriyel süreçlerde cıva kullanımı sınırlandırılmakta, yerine daha güvenli alternatifler geliştirilmektedir.

Cıva, periyodik tablonun 6. periyot 12. grubunda yer alarak ağır metaller kategorisinin en dikkat çeken temsilcilerinden biri olmaya devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

