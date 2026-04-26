İLK 11’LER BELLİ OLDU | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. hafta dev maçına dair tüm detaylar
- Güncelleme Tarihi:
Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek derbi, bu akşam RAMS Park’ta Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray, ezeli rakibinin 4 puan önünde lider konumda sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelerek şampiyonluğu ilan etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak puan farkını azaltmak ve rakibi karşısında psikolojik üstünlük elde etmek amacında. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için heyecan dorukta. Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma, bu akşam sahne alacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup etmesi halinde puan farkını 7'ye çıkaracak. Deplasmanda sahaya çıkacak Fenerbahçe ise 3 puan alması durumunda farkı 1'e indirerek yarışta önemli bir avantaj elde etmeyi ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler de netleşmeye başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İLK 11'LER
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
DERBİNİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak VAR hakemi netleşti. VAR koltuğunda Ömer Faruk Turgay yer alacak, AVAR olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”