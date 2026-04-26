İLK 11’LER BELLİ OLDU | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 31. hafta dev maçına dair tüm detaylar

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek derbi, bu akşam RAMS Park’ta Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray, ezeli rakibinin 4 puan önünde lider konumda sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelerek şampiyonluğu ilan etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak puan farkını azaltmak ve rakibi karşısında psikolojik üstünlük elde etmek amacında. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için heyecan dorukta. Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma, bu akşam sahne alacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup etmesi halinde puan farkını 7'ye çıkaracak. Deplasmanda sahaya çıkacak Fenerbahçe ise 3 puan alması durumunda farkı 1'e indirerek yarışta önemli bir avantaj elde etmeyi ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler de netleşmeye başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İLK 11'LER GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması bu akşam saat 20.00'de başlayacak. DERBİNİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak VAR hakemi netleşti. VAR koltuğunda Ömer Faruk Turgay yer alacak, AVAR olarak ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Kaynak: Haber Merkezi

