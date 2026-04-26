Yaz olimpiyatlarında, oyunlarda yer alan tüm ülkelerin en az bir kadın sporcusunun bulunduğu ilk olimpiyat hangisidir?

Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde, katılan tüm ülkelerin kadrosunda en az bir kadın sporcu bulundurduğu ilk organizasyon 2012 Londra Olimpiyatları'dır.

Bu dönüm noktası, özellikle kadın sporcu göndermeyen son üç ülke olan Suudi Arabistan, Katar ve Brunei'nin de kafilelerine kadın sporcuları dahil etmesiyle gerçekleşmiştir.

2012 Londra: "Kadınların Olimpiyatı"

Londra 2012, sadece tüm ülkelerin kadın sporcu temsiline sahip olmasıyla değil, aynı zamanda kadınların spor tarihindeki yerini sağlamlaştıran birçok ilk ile hatırlanmaktadır:

Boks Branşında Bir İlk: Kadın boksu ilk kez olimpiyat programına dahil edilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte, olimpiyatlardaki tüm spor dallarında kadınlar da yarışmaya başlamıştır.

Körfez Ülkelerinin Katılımı: Suudi Arabistan'dan Wojdan Shaherkani (judo) ve Sarah Attar (800 metre), Katar'dan ise Bahiya al-Hamad (atıcılık) gibi isimler ülkelerini temsil eden ilk kadın sporcular olarak tarihe geçmişlerdir.

ABD Kafilesi: Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez, olimpiyat kadrosundaki kadın sporcu sayısı (269), erkek sporcu sayısını (261) geçmiştir.

Tarihsel Gelişim Süreci

Kadınların olimpiyatlara katılımı 1900 Paris Oyunları ile başlamış olsa da, tüm branşlarda ve tüm ülkelerde eşit temsil düzeyine ulaşılması 112 yıl sürmüştür. 1900 yılında sadece 22 kadın sporcu (toplam sporcuların %2,2'si) yarışırken, 2012 Londra'da bu sayı 4.676'ya (%44) yükselmiştir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bu eşitliği sağlamak adına yıllar içinde tüzük değişiklikleri yapmış ve sporun her kesim için erişilebilir olması yönünde diplomatik baskılar uygulamıştır.

2012 Olimpiyatları'ndaki bu tarihi başarı, sporun evrenselleşmesi yolundaki en önemli adımlardan biri kabul edilir.

