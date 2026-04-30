Yeraltı dizisinde kim ayrıldı? Veda eden oyuncu belli oldu
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 13. bölümünde beklenen ayrılık gerçekleşti. Kaan karakterini canlandıran Orhan Becerir, senaryo gereği projeye veda etti. Bu gelişme, bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler arasında geniş yankı uyandırarak gündeme oturdu.
KAAN KARAKTERİNE VEDA
Beklenen ayrılık dün akşam yayınlanan bölümle birlikte kesinleşti. Dizide Kaan karakterini canlandıran Orhan Becerir, senaryo gereği hayatını kaybederek yapımdan ayrıldı.
RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM YAPILDI
Ayrılığın ardından dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden oyuncuya teşekkür edilen bir mesaj paylaşıldı. Yaşanan bu veda, dizinin izleyicileri arasında büyük ilgi ve yankı uyandırdı.
