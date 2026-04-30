Hangisi, Erzincan Kemaliye’ye özgü, Eylül 2025’te coğrafi işaretle tescillenmiş bir üründür?

Erzincan Kemaliye'ye (Eğin) özgü olan ve 2 Eylül 2025 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ürün Kapı Tokmağıdır.

​Kemaliye Kapı Tokmakları, bölgenin kültürel kimliğini yansıtan, döküm ustalığıyla yapılan ve her biri farklı (yılan, kuş, akrep, koçbaşı gibi) sembolik anlamlar taşıyan sanatsal objelerdir. Bu tescille birlikte ürünün özgünlüğü ve üretim teknikleri resmi koruma altına alınmıştır.

​Diğer seçenekleri incelediğimizde:

​Semaver: Kemaliye için tescilli bir ürün değildir (genellikle Van veya Vezirköprü ile anılır).

​Bıçak: Kemaliye'nin tescilli ürünleri arasında yer almaz (Sürmene bıçağı bu konuda öndedir).

​Kemalpaşa Tatlısı: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine aittir.

​Kemaliye'nin (Eğin) tescilli diğer meşhur ürünleri arasında Eğin Dutu, Eğin Lök Tatlısı ve Gazenne Dokuması da bulunmaktadır.

