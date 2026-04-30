Genç AR-GE Kapsamında ERASMUS+ Jean Monnet etkinliği gerçekleştirildi

Genç AR-GE kapsamında düzenlenen Erasmus+ Jean Monnet etkinliği, Konya’da farklı liselerden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe; Selçuklu Anadolu Lisesi, Selçuklu Fen Lisesi, Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ve Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinden toplam 120 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Erasmus+ Jean Monnet programları kapsamında Avrupa Birliği'nin yapısı, kurumları, değerleri ve eğitim fırsatları hakkında bilgilendirildi.
Program kapsamında öğrenciler gruplandırılarak, AB kurumlarını tanıtan bilgilendirici infografikler hazırlandı, Avrupa Birliği'nin gelişim sürecini anlatan zaman tüneli posterleri oluşturuldu. Ayrıca AB'nin genişleme sürecine yönelik "haber bülteni” sunumları hazırlanarak canlandırmalar yapıldı.
Bunun yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerini ele alan yaratıcı çalışmalar yapılırken, Erasmus+ programlarını tanıtan kısa konuşmalar hazırlandı. AB'nin ortak değerlerini içeren manifesto ve poster çalışmaları ile öğrencilerin aktif katılımı sağlandı.
Gerçekleştirilen bu etkinliklerle öğrencilerin araştırma, analiz ve proje geliştirme becerilerinin artırılması hedeflenirken, aynı zamanda Avrupa Birliği bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.
