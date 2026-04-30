Konya’da bedeli 2,5 milyar değerinde proje! Belediyeler arasında zirveye taşıyacak

Konya, yenilenebilir enerji yatırımlarında dikkat çeken bir projeyle daha gündemde. Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK koordinasyonunda hayata geçirilecek 70 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin iş başlangıç programı canlı yayınla gerçekleştirildi. 2,5 milyar TL yatırım bedeline sahip proje, tamamlandığında Konya'yı belediyeler arasında yenilenebilir enerji üretiminde zirveye taşıyacak.

2,5 MİLYAR TL'LİK DEV YATIRIM

Konya'da hayata geçirilecek GES projesi, büyüklüğü ve kapasitesiyle öne çıkıyor. 70 megavatlık üretim gücüne sahip olacak santral, Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Katre Sokak'a kuruluyor. Kentin enerji altyapısına önemli katkı sağlayacak. Proje, hem ekonomik hem de çevresel açıdan Konya'yı daha güçlü bir konuma taşıyacak.

BELEDİYELER ARASINDA ZİRVE HEDEFİ

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mevcut yatırımlarla birlikte Konya'nın toplamda 105 megavat kurulu güce ulaşacağını belirtti. Altay, bu kapasitenin Konya'yı Türkiye'de belediyeler arasında ilk sıraya yükselteceğini vurgulayarak, yenilenebilir enerji alanında iddialı olduklarını ifade etti.

Altay; "Hayırlı bir işin başlangıcını yapıyoruz. İklim değişikliğinin risk ve etkilerine karşı her zaman duyarlı olmalıyız. Bu güne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar yaptık. Hali hazırda 35 megevatlık bir yatırımımız var. Yeni yatırımımızla birlikte 70 megavat daha üretim yaparak toplam 105 megavata ulaşacağız. Bu rakam bizi Türkiye'de belediyeler arasında ilk sıraya yükseltecek. Panelleri temmuz ayı sona kadar yerleştirip eylül ayında üretime başlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

EYLÜLDE ÜRETİM BAŞLAYACAK

Projede takvim de netleşti. Güneş panellerinin temmuz ayı sonuna kadar kurulması planlanırken, eylül ayında elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Konya'nın enerji ihtiyacının önemli bir kısmı temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanacak.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTIK MECBURİYET”

Konya Valisi İbrahim Akın ise yenilenebilir enerjinin günümüzde bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirtti. Akın, Konya'nın güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekerek, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu yatırımın gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akın; "Yenilenebilir enerji kaynakları bir ihtiyaçtan ziyade günümüzde mecburiyettir. Her sabah doğan güneş önemli bir enerji kaynağıdır ve Konya bu noktada özel bir konumdadır. Bu nimetten faydalanma adına Konya Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz önemli bir yatırıma imza atıyor. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak adına Konya'da atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Konya her alanda olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da öncü olmuştur.'' ifadelerini kullandı

Konya'da atılan bu adım, kentin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunarken, yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji yatırımlarına da güçlü bir örnek teşkil ediyor.

(Meltem Aslan)