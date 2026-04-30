Konyalılar baharda neden Japonya’ya gitmez? İşte cevabı

Japonya’nın ünlü kiraz çiçeği festivali her yıl dünyadan yüz binlerce insanı çekiyor. Pembe çiçekler açan Sakura ağaçlarını görmek Konyalılar için çok da zor değil. Japonların uğruna festival düzenlediği o ağaçlar şehrin birçok yerini süslüyor. Konya’da Sakura mevsimi başladı.

Konya'da baharın etkisini göstermesiyle birlikte sakura ağaçları çiçek açtı, kent genelindeki parklar pembe ve beyaz tonların hâkim olduğu etkileyici manzaralara sahne oldu. Kısa süreliğine çiçeklenen bu özel ağaçlar, şehrin doğasına estetik bir dokunuş kazandırdı. Özellikle Selçuklu ilçesinde bulunan yeşil alanlarda yoğun olarak görülen sakuralar, vatandaşların ilgisini üzerine çekiyor. Günün farklı saatlerinde parkları ziyaret eden doğaseverler, bu görsel şöleni yakından görmek için yürüyüş yapıyor, fotoğraflar çekerek anı biriktiriyor. Sakura ağaçları Japonya'da önemli bir yere sahip Sakura ağaçları, Japon kültüründe önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyor. Bu çiçekler, doğanın yenilenmesini ve hayatın geçiciliğini simgeleyen anlamlar taşıyor. Her yıl Japonya'da düzenlenen etkinliklerle kutlanan sakura dönemi, milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Baharın en dikkat çekici çiçeği Türkiye'de de çeşitli şehirlerde yetiştirilen sakura ağaçları, özellikle son yıllarda Konya'da yaygınlaşarak dikkat çekiyor. Renkli görüntüsüyle ön plana çıkan bu ağaçlar, baharın en dikkat çekici çiçeklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kısa ömürlü çiçeklenme süreciyle bilinen sakuralar, açtıktan kısa bir süre sonra yapraklarını dökerek yerini yeşil yapraklara bırakıyor. Bu nedenle uzmanlar, bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenlerin bahar aylarında parkları ziyaret etmelerini öneriyor. Konya'da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için sakura ağaçları, şehrin sunduğu en özel manzaralardan biri olarak öne çıkıyor. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!