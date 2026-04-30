Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Anıtpark ve Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 06.00'dan itibaren etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

"Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Göktepe Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı ile bu yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamı."

Ayrıca yarın etkinlikler sona erene kadar Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da kapalı kalacak.

 

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER