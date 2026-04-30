Divizyon’da bu hafta üretim ve iş birliği süreci ele alındı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik vizyon projeleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren Divizyon’da bu hafta üretim odaklı etkinlikler ve yeni dönem vizyonunu şekillendiren buluşmalar gerçekleştirildi. Yazılımdan fikir geliştirmeye, topluluk yapılanmasından deneysel üretim süreçlerine kadar farklı alanlarda önemli programlar icra edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin girişimci gençlik yapılarından Divizyon'da üretim ve iş birliği süreçlerinin ele alındığı yoğun programlar gerçekleştirildi. 

TOPLULUK BULUŞMASI-2'DE STARTECH TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Haftanın açılışı, Topluluk Buluşması-2 ile yapıldı. Divizyon'un yeni dönem üretim modelinin toplulukla paylaşıldığı etkinlikte; Fikir Atölyesi ve Mikro Destek mekanizmaları detaylı şekilde gençlere aktarıldı. Üyelerin projelerini geliştirebileceği yeni yapıların da tanıtıldığı program tanışma ve deneyim paylaşımıyla tamamlandı.

STARTECH-1 İLE FİKİRLER GELİŞTİRME SÜRECİNE TAŞINDI 

Divizyon'da tanıtımın ardından gerçekleştirilen Startech-1: Disiplinler Ötesi Fikir Atölyesi, farklı alanlardan katılımcıları bir araya getirerek yoğun bir üretim süreci sundu. İnsan odaklı tasarım yaklaşımıyla yürütülen atölyede katılımcılar, bireysel fikirlerini ekipler halinde geliştirerek ileri aşamalara taşınabilecek bir seviyeye ulaştırdı. Etkinlik, topluluk içi üretim kapasitesini güçlendiren önemli bir adım oldu.

FRANKENSTEİN CHALLENGE İLE KOLEKTİF ÜRETİM DENEYİMİ YAŞANDI 

Haftanın dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Frankenstein Challenge, dijital sanatçılar için deneysel bir üretim ortamı sundu. Katılımcılar, kura yöntemiyle kendilerine atanan parçalar üzerinde bağımsız şekilde çalıştı ve ardından bu parçalar tek bir kolektif karakterde birleştirildi. Bu süreç, bireysel üretimlerin ortak bir çıktıya dönüşmesini sağlayarak kolektif üretim anlayışını güçlendirdi. 

Üretim süreci boyunca sanatçılar hem kendi alanlarında derinleşme fırsatı buldu hem de farklı disiplinlerle etkileşim kurarak üretim deneyimini zenginleştirdi. Etkinlik sonunda ortaya çıkan çalışmalar dijital ortamda sergilenerek toplulukla paylaşıldı. 

CODE WARS-1 İLE CANLI ÜRETİM SÜRECİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Haftanın kapanışı Code Wars-1 ile yapıldı. Bu formatta yazılım üretimi sahneye taşınarak katılımcılar belirlenen problem doğrultusunda sınırlı süre içinde dijital ürün geliştirdi.

Katılımcılar yazılımın tüm aşamalarını kısa sürede tamamlamaya çalışırken, izleyiciler de süreci canlı olarak takip ederek üretim yöntemlerini gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik, uygulamalı üretim yaklaşımını güçlendiren önemli bir deneyim sundu.

Divizyon, bu hafta gerçekleştirdiği etkinliklerle üretim ve iş birliği odaklı yaklaşımını sahaya taşırken; fikirden ürüne uzanan süreci farklı yöntemlerle desteklemeye devam etti. Önümüzdeki haftalarda bu üretim ivmesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

