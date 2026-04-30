EREĞLİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN

T.C.

EREĞLİ (KONYA)1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Halkapınar ilçesi, Büyükdoğan mah. 52 parsel bağ vasfında taşınmaz, taşınmazın tamamı satılacak olup, toprak yapısı kumlu tınlıdır, %20-25 eğim mevcuttur, 190 adet asma, 3 kiraz ve 4 elma vardır. ayrıntılı bilgi satış ilanı ekindeki bilirkişi raporundan incelenebilir.

Adresi : Konya İli, Halkapınar İlçesi, Büyükdoğan Mah. 52 Parsel Sayılı Taşınmaz. Halkapınar / KONYA Yüzölçümü : 3.900 m2 İmar Durumu : Dosyasından öğrenilebilir.

Kıymeti : 862.100,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Halkapınar ilçesi, Büyükdoğan mah. 751 parsel sayılı bağ vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konu olacaktır. toprak yapısı kumlu tınlı %15-20 eğim vardır, 40 yaş üstü 230 adet asma bitkisi mevcuttur. ayrıntılı bilgi satış ilanı ekindeki bilirkişi raporundan incelenebilir.

Adresi : Konya İli, Halkapınar İlçesi, Büyükdoğan Mah. 751 Parsel Halkapınar / KONYA

Yüzölçümü : 1.216 m2 İmar Durumu :Dosyasından öğrenilebilir.

Kıymeti : 476.500,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:41

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:41

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Konya ili, Halkapınar ilçesi, Büyükdoğan mah. 755 parsel sayılı bahçe vasfında taşınmazın tamamı satışa konu olacaktır. toprak yapısı kumlu tın yapıda %15-20 eğitimli yapıdadır. ayrıntılı bilgi satış ilanı ekindeki bilirkişi raporundan incelenebilir.

Adresi : Konya İli, Halkapınar İlçesi, Büyükdoğan Mah. 755 Parsel Halkapınar / KONYA

Yüzölçümü : 4.218 m2 İmar Durumu : Dosyasından öğrenilebilir.

Kıymeti : 843.600,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:42

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:42

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Konya ili, Halkapınar ilçesi, Büyükdoğan mah. 1037 parsel bağ vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konu edilecektir. toprak yapısı kumlu tınlı, %15-20 eğimlidir, 26 adet vişne, 5 adet elma, 23 adet kiraz, 3 kayısı, 5 adet ceviz ağacı mevcuttur. ayrıntılı bilgi satış ilanı ekindeki bilirkişi raporundan incelenebilir.

Adresi : Konya İli, Halkapınar İlçesi, Büyükdoğan Mah. 1037 Parsel Halkapınar / KONYA

Yüzölçümü : 853 m2 İmar Durumu :Dosyasından öğrenibeliri.

Kıymeti : 397.143,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:42

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:42

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Konya ili, Halkapınar ilçesi, Seydifakılı mah. 142 ada, 7 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konu edilecektir. Toprak yapısı killi tın yapıda %3-5 eğtim mevcuttur. ayrıntılı bilgi satış ilanı ekindeki bilirkişi raporundan incelenebilir.

Adresi : Konya İli, Halkapınar İlçesi, Seydifakılı Mah. 142 Ada, 7 Parsel Halkapınar / KONYA

Yüzölçümü : 27.570 m2 İmar Durumu :Dosyasından öğrenibeliri.

Kıymeti : 1.240.650,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:19

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.