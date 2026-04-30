Konya BBSK Fenerbahçe Koleji Rams’ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Koleji Rams'ı 102-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlı ekip, yüksek üç sayı yüzdesi ve etkili hücum organizasyonuyla play-off'a güçlü bir başlangıç yaptı.

İlk Çeyrekte Konya Üstünlüğü

Karşılaşmaya iki takım da yüksek isabet oranıyla başladı. İlk 5 dakika 14-12 Konya BBSK üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip asistlerle ürettiği sayılarla oyunun kontrolünü ele aldı. New Williams'ın son saniye üçlüğüyle Konya BBSK ilk periyodu 27-21 önde kapattı. Alp Karahan ise ilk bölümde 9 sayı üreterek dikkat çekti.

İkinci Periyotta Fark Açıldı

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Konya BBSK, 70. saniyede farkı çift hanelere taşıyarak skoru 32-21'e getirdi. Bu bölümde Fenerbahçe Koleji Rams mola aldı.

New Williams'ın art arda bulduğu sayılarla fark daha da açıldı. Williams'ın üçlüğü, basket faulü ve serbest atışları sonrası skor 7. dakikada 49-26 oldu. İlk yarı, New Williams'ın 17 ve Alp Karahan'ın 13 sayılık katkısıyla Konya BBSK'nın 52-32 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü Çeyrekte Kontrol Konya'da

Üçüncü periyotta da oyunun temposunu belirleyen taraf Konya BBSK oldu. Fenerbahçe Koleji Rams Başantrenörü Ömer Uğurata, skor 61-37 iken üçüncü çeyreğin 4. dakikasında teknik faul aldı. Farkı koruyan sarı-siyahlılar, son periyoda 81-59 önde girdi.

102 Sayılık Galibiyetle Seride Önemli Avantaj

Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor, sahadan 102-80 galip ayrıldı. Bu sonuçla Konya BBSK, play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. İlk maç 30 Nisan'da Konya'da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanırken, rövanş 3 Mayıs'ta İstanbul'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak.

Üç Sayı İsabeti Maça Damga Vurdu

Konya BBSK'nın galibiyetinde dış atış performansı öne çıktı. Sarı-siyahlılar karşılaşmada yüzde 53 üç sayı isabetiyle oynayarak 30 denemenin 16'sını sayıya çevirdi. Williams, Coffey ve Karahan üçlüsü toplam 77 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Maçın Öne Çıkan Performansları

Konya BBSK'da New Williams 33 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle maçın en skorer ismi oldu. Chris Coffey 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle oynarken, Alp Karahan 21 sayı ve 2 asistlik katkı sağladı. Ege Havsa ise 11 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle çok yönlü bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Koleji Rams'ta ise Ersin Erfa 18, Demircan Demir 15, Bartu Encü 13, Holland Woods 11 ve Brandon Medley 10 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

