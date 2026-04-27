SPOR Haberleri

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı

- Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Yönetimi’nin Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantısından karar çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

İKİ TOPLANTI BİRDEN YAPILDI

Fenerbahçe Yönetimi, derbi mağlubiyeti ve zirvenin 7 puan gerisinde kalınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı almıştı.

İlk olarak saat 14.00'te toplanan yönetim, bu toplantının ardından Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi ve alınan kararlar açıklandı.

TEDESCO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

DEVİN ÖZEK İLE DE YOLLAR AYRILDI

Ayrıca futbol direktörü Devin Özek'in de görevine son verildiği açıklandı.

KALAN MAÇLARDA GÖLE GÖREV YAPACAK

Öte yandan kalan maçlarda takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

