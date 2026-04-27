Konyaspor–Trabzonspor rekabetinde 50. Randevu: Kim önde, kim formda?

Konyaspor ile Trabzonspor, bugün oynanacak mücadeleyle Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki rekabet, yıllar içinde hem sonuçlar hem de gollü karşılaşmalarla dikkat çekti.
REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında 1988-1989 sezonunda başlayan lig rekabetinde bugüne kadar oynanan 49 maçta Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 25 galibiyet elde ederken, Konyaspor sahadan 12 kez galip ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Konyaspor 58 gol atarken, kalesinde 80 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
KONYA'DA DENGE VE SON MAÇ DETAYI
Yeşil-beyazlı ekip, rakibine karşı aldığı 12 galibiyetin 6'sını iç sahada elde etti. Konya'da oynanan son Süper Lig karşılaşmasını ise Konyaspor, Umut Nayir'in son dakikalarda attığı penaltı golüyle 1-0 kazanmayı başarmıştı.
GOLLÜ MAÇLAR VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleler genellikle gollü geçiyor. Nitekim 2 Mart 2014'ten sonra oynanan tüm karşılaşmalarda iki takım da gol sevinci yaşadı. Konyaspor, rakibiyle oynadığı son 12 Süper Lig maçında gol bulmayı başardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Konyaspor'a rakip olduğu 5 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Öte yandan bordo-mavililerin golcü oyuncusu Paul Onuachu, Konyaspor karşısında daha önce 4 gol kaydetti.
(Ali Asım Erdem)