Galatasaray derbide Fenerbahçe’ye 3 attı

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Fenerbahçe’yi 3-0’lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 31. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira attı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.

Fenerbahçe, kaleci Ederson'un 62. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbiyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Süper Lig'in üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'un ise şu anda [30 maç] 65 puanı bulunuyor.

Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. (Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde)

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

90' Cherif, kaleciyle karşı karşıya yakaladığı pozisyonu kalenin üstünden auta gönderdi!

89' Galatasaray pas yaparak oyun kontrolünü elinde tutuyor.

87' Galatasaray taraftarları "Oley" çekiyor.

86' Galatasaray'da Sallai yerine Singo oyuna dahil oldu.

85' Torreria sarı kart gördü.

85' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Brown yerine Levent Mercan ve Semedo yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

83' Köşe vuruşundan gelen ortada Mert'in ile Brown'ın çarpışarak elinden kaçırdığı top Torreira'nın önüne düştü ve o da topu ağlarla buluşturdu.

83' Gol… Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Torreira)

82' Osimhen'in kornerde boş pozisyonda buluşarak çektiği şutta Mert Günok topu kornere gönderdi.

81' Galatasaray'da üç oyuncu değişikliği birden; Lemina yerine İlkay, Barış Alper yerine Eren Elmalı ve Jakobs yerine de Icardi oyuna dahil oldu.

81' Osimhen'in çaprazdan çektiği şut Oosterwolde'ye çarparak kornere gitti.

79' Barış Alper'in ceza sahası içerisine kestiği ortada Osimhen'den önce Mert çıkarak topu kontrol etti.

77' Galatasaray maçın temposunu düşürüp kontrolü elinde tutmak için sakin ve doğru paslar yapmaya çalışıyor.

76' İsmail Yüksek'in Lang'a yaptığı hareket için Yasin Kol faul düdüğünü çaldı.

74' Fenerbahçe üst üste köşe vuruşu kazandı.

73' İsmail Yüksek'in ceza sahası çaprazından çektiği şutta Uğurcan geçit vermedi ve top kornere gitti!

72' Fenerbahçe'de Nene yerine Musaba oyuna dahil oldu.

71' Sane'nin açtığı ortaya kimse müdahale edemedi ve top direği sıyırarak auta gitti.

70' Brown çalımları sonrası topla birlikte yarı sahayı geçmek istedi ancak Sallai'ye yaptığı müdahale için faul düdüğü geldi.

68' Galatasaray'da Yunus yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

67' Barış Alper penaltı vuruşunda kaleci ile topu ters köşelere gönderdi.

67' Gol… Galatasaray 2-0 Fenerbahçe (Barış Alper) (P)

65' Fenerbahçe'de Kerem yerine İsmail oyuna dahil oldu.

65' Fenerbahçe'de Talisca yerine Mert Günok oyuna dahil oldu.

64' Ederson sahayı terk etmeyerek hakem Yasin Kol'un üzerine yürüdü!

62' Ederson kaleye geçmediği için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü!

60' Yunus'un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon için Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi!

58' İptal edilen golün arından maçın temposu arttı.

56' Torreira'nın ceza sahası içerisinde çaprazdan köşeye vurduğu şut ağlara buluştu.

54' Barış Alper'in şut ve pas karışık içeriye çevirdiği topu Osimhen ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53' Nene'nin denediği orta Lemina'ya çarparak taca gitti.

52' Galatasaray savunmasının üst üste yaptığı hataların ardından Fenerbahçe korner kazandı.

50' Nene'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Guendouzi topla buluştuktan sonra içeriye çevirmek istediği top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

49' Abdülkerim topu kontrol etmek isterken başarısız oldu ve taca gitti.

47' Barış Alper, Semedo ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak kalkamadı. Yasin Kol müdahalenin temiz olduğunu işaret etti.

46' Oosterwolde'nin yaptığı baskıda müdahalesi sonrası Lemina yerde kaldı. Yasin Kol faul düdüğünü çaldı, Galatasaray serbest vuruş kazandı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

45' Semedo orta alanda biraz yavaş davranınca Lemina araya girerek topu kaptı ve takımını atağa çıkardı.

45' Osimhen vurduğu top görevliye çarpınca yanına giderek özür diledi.

45' Brown'ın kullandığı uzun taçı Uğurcan yumruklarıyla uzaklaştırdı.

45' Galatasaray üç kişiyle Cherif'e yaptığı baskı sonrası topu kapmayı başardı.

45' Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğe çarparak dışarıya gitti.

45' Torreira kendisini yere bıraktı ama sağlık ekibine gerek duyulmadan oyun devam etti.

44' Fenerbahçe savunmada pas yaparak çıkmaya çalışıyor ancak Galatasaray ön alan baskısıyla buna izin vermiyor.

42' Yunus'un rövaşata denemesinde Oosterwolde, kafa vuruşuyla topa müdahale etti. Bu sırada Yunus'un ayağı Oosterwolde'nin kafasına çarptı ve oyuncu yerde kaldı.

41' Yunus sarı kart gördü.

40' Uzun kullanılan taç kafalardan sekerek Osimhen'e gitti ve Osimhen önce kontrol etti sonra diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

40' Gol… Galatasaray 1-0 Fenerbahçe (Osimhen)

39' Osimhen yaptığı presle Oosterwolde'ye hata yaptırarak topu kaptı ve ceza sahasına girmesinin ardından yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular yoğun bir penaltı itirazı yaptı.

38' Galatasaray ön alanda yaptığı baskıyla Fenerbahçe'nin yarı sahayı geçmesini engelliyor.

37' Jakobs'un açtığı ortaya Osimhen kafa vuruşu vurdu ancak isabeti bualamadı.

36' Sallai'nin ceza sahası dışından yerden göndermek istediği topa Fenerbahçe savunması müdahale etti.

36' Kerem ile Sallai arasında yaşanan diyalog sonrası Yasin Kol her iki oyuncuyu da uyardı.

35' Jakobs'un sol kanattan içeriye çevirmek istediği pasa Kante yetişerek topu Fenerbahçe'ye kazandırdı.

33' Hava topu mücadelesinde Barış Alper yerde kaldı ve kalkamadı. Yasin Kol oyunu durdurarak serbest vuruş kararı verdi.

31' Fenerbahçe, savunmadan pas yaparak çıkmıyor istiyor ancak Galatasaray önde basıyor.

29' Oosterwolde, Osimhen'e atılan pasta araya girerek topu kornere gönderdi. Ardından ayakkabısını işaret ederek faul itirazında bulundu.

28' Galatasaray, Fenerbahçe yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

27' Fenerbahçe, sık sık Ederson'un kullandığı uzun toplarla Cherif'i savunma arkasına sarkıtmaya çalışıyor.

26' Yunus'un açtığı ortada kafalardan seken topu Ederson kontrol etti. Yasin Kol öncesinde gerçekleşen pozisyon için faul düdüğü çaldı.

25' Davinson, Kerem'in çalım denemesinde topa müdahale ederek tehlikeli atağı durdurdu.

24' Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk'un itirazları devam ediyor.

23' Fenerbahçe'de Brown ve Ederson sarı kart gördü.

23' Hakem Yasin Kol, penaltı yok devam dedi.

23' Osimhen topu penaltı noktasına koyduğu için sarı kart gördü.

22' Sane ceza sahası içerisinde yerde kaldı Galatasaray penaltı bekliyor!

21' Semedo'nun uzun pasında Cherif savunma arkasına koşu atarak topu aldı ancak açısının daralmasının ardından topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

20' Ön direğe açılan ortada Barış Alper'in müdahalesi direkt olarak auta gitti.

19' Davinson'un hücuma desteğe gelerek açtığı ortaya Skriniar vurarak kornere gönderdi.

19' Her iki takımda ön alanda basarak birbirlerini bozmaya çalışıyor.

18' Sallai'nin çaprazdan çektiği şut isabet bulamadı ve doğrudan auta çıktı.

15' Guendouzi'nin topu kontrol etmek isterken Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası Yasin Kol faul düdüğünü çaldı.

13' Talisca penaltıyı kalenin yanından dışarıya gönderdi!

13' Yasin Kol VAR ile iletişimden sonra kararını onayladı.

11' Fenerbahçe penaltı kazandı! Cherif'in topla birlikte ceza sahasına girdiği pozisyonda yapılan müdahale için Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

10' Osimhen'in ceza sahası içerisindeki topuk pasında Fenerbahçe savunması araya girerek topu kaptı.

9' Sane'nin kullandığı serbest vuruşu Semedo kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.

8' Barış Alper ve Semedo'nun girdiği ikili mücadale için Yasin Kol, Galatasaray lehine faul düdüğünü çaldı.

7' Semedo'nun göğüsüyle arkadaşına indirdiği topa Oosterwolde riske girmeyerek kornere gönderdi. Kornerde Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

6' Uğurcan Çakır, yavaş hareket etmesi sebebiyle sarı kart gördü.

5' Uğurcan ile Oosterwolde'nin çarpışmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Uğurcan'ın sakatlığı için sağlık ekibi oyuna dahil oldu.

4' Guendouzi topla birlikte yarı sahayı geçmek istedi ama Torreira'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Yasin Kol serbest vuruş kararı verdi.

3' Galatasaray savunmada pas yaparak çıkmak istedi ancak Fenerbahçe'nin baskısı altında uzun top başarısız oldu ve top Fenerbahçe'ye geçti.

2' Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şut Galatasaray savunmasına çarparak geri döndü!

