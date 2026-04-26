Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli oldu mu? Konyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında rakamlar nasıl?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekip, lig tarihinde 50. kez birbirine rakip olacak.
Geride kalan 49 karşılaşmada Trabzonspor 25 galibiyet alırken, Konyaspor 12 kez kazandı ve 12 maç beraberlikle sonuçlandı.
PUAN DURUMU VE İSTATİSTİKLER
Konyaspor, ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan toplarken 9. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 65 puanla 3. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor 80, Konyaspor ise 58 gol kaydetti.
MAÇ DETAYLARI VE HAKEM
Karşılaşma yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konya'daki 24 lig maçında Konyaspor 6, Trabzonspor 8 galibiyet aldı; 10 maç ise berabere bitti. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yaparken, dördüncü hakem Yusuf Adnan Kendirciler olacak.
