Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında hakem belli oldu. İşte Süper Lig’de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova


20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay
20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

Kaynak: İHA

