Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Fenerbahçe maçında eksik var mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor.

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.
Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

2 eksik

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Kaleci Ederson cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.
Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

5 isim sınırda

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

Bu futbolcuların yarınki maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

