Konya’da bugün vefat edenler 11 Mayıs 2026 Pazartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|HAMİT YEREBASMAZ
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KONYA
03.04.1958
|HACIFETTAH MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN SOYTÜRK
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YUKARIPINARBAŞI
30.06.1949
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|ALİ ÖZER
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KIZILÇAKIR
15.06.1937
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ÖZGÜR TÜRKMEN
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KONYA
16.02.1978
|TEKKE MEZARLIĞI
|AYŞE SENİN
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KONYA
19.12.1976
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|DURANA ARICI
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BELKUYU
01.01.1960
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|AYŞE ÖRDEK
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YAZILIYURT
01.01.1940
|ALAKOVA YENİ (BÜYÜK) 1 MEZARLIK
|MEHMET SOĞANCIOĞLU
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KONYA
03.05.1961
|ANASULTAN MEZARLIĞI
|ALİ NAS
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KONYA
04.04.1971
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|AYŞE SEKİ
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BÜYÜKKARAPINAR
15.05.1938
|ELMACI MEZARLIĞI
|VESİLE KAYMAKCI
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SİLLE
24.12.1936
|MUSALLA MEZARLIĞI
|BEBEK (SELMAN) ÖMER
|10.05.2026
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ZEYNEP ÇELİK
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ORTAKÖY
01.02.1970
|ÇALIKLI MEZARLIĞI
|İHSAN AYAZER
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KONYA
05.01.1971
|ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi