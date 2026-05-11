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Konya’da bugün vefat edenler 11 Mayıs 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 11 Mayıs 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
HAMİT YEREBASMAZ

KONYA

03.04.1958

 HACIFETTAH MEZARLIĞI
SÜLEYMAN SOYTÜRK

YUKARIPINARBAŞI

30.06.1949

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
ALİ ÖZER

KIZILÇAKIR

15.06.1937

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ÖZGÜR TÜRKMEN

KONYA

16.02.1978

 TEKKE MEZARLIĞI
AYŞE SENİN

KONYA

19.12.1976

 ARAPLAR MEZARLIĞI
DURANA ARICI

BELKUYU

01.01.1960

 KARAASLAN MEZARLIĞI
AYŞE ÖRDEK

YAZILIYURT

01.01.1940

 ALAKOVA YENİ (BÜYÜK) 1 MEZARLIK
MEHMET SOĞANCIOĞLU

KONYA

03.05.1961

 ANASULTAN MEZARLIĞI
ALİ NAS

KONYA

04.04.1971

 ALİYENLER MEZARLIĞI
AYŞE SEKİ

BÜYÜKKARAPINAR

15.05.1938

 ELMACI MEZARLIĞI
VESİLE KAYMAKCI

SİLLE

24.12.1936

 MUSALLA MEZARLIĞI
BEBEK (SELMAN) ÖMER 10.05.2026 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ZEYNEP ÇELİK

ORTAKÖY

01.02.1970

 ÇALIKLI MEZARLIĞI
İHSAN AYAZER

KONYA

05.01.1971

 ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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