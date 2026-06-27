Konya’da yangın paniği! Alevler büyümeden söndürüldü

Konya'nın Ilgın ilçesi Balkı Mahallesi'nde çıkan ev yangını mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.
Bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi