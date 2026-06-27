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KONYA Haberleri

Konya’da 80 noktada sinema keyfi! Aileler açık havada buluşuyor

Konya’da 80 noktada sinema keyfi! Aileler açık havada buluşuyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışında ilçelerde düzenlenen “Sinema Günleri” bu yıl da yaz akşamlarını renklendirerek vatandaşları bir araya getiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl etkinliğin ilk durağının Halkapınar olduğunu belirterek, “Kültür ve sanatın birleştirici gücüyle, ‘Son Sefer’ filmimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki ilçelerde yaz akşamlarını bu yıl da "Sinema Günleri” ile renklendiriyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere taşınması amacıyla düzenlenen "Sinema Günleri” etkinliğinin ilk durağı Halkapınar İlçesi oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sinema TIRI'nda gösterimi yapılan "Son Sefer” filmi, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini gördü.

"SİNEMA GÜNLERİ, AİLELERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN UNUTULMAZ ANLARA SAHNE OLUYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın merkezinde olduğu gibi ilçelerde ve mahallelerde yaşayan vatandaşların da sosyal ve kültürel etkinliklerden en güzel şekilde faydalanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda ailelerin ve çocukların yaz akşamlarında bir araya gelerek keyifli vakit geçirmelerini hedeflediklerini aktaran Başkan Altay, "Kültür ve sanatın birleştirici gücüyle, ‘Son Sefer' filmimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgi gösterdiği ‘Sinema Günleri', ailelerimiz ve çocuklarımız için unutulmaz anlara sahne oluyor. Birlikte film izlemenin, aynı heyecanı paylaşmanın ve güzel anılar biriktirmenin mutluluğunu yaşarken, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçelerimize değer katmaya devam ediyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyorum” dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar'ın da bulunduğu etkinlikte aileleriyle birlikte açık havada sinema izlemenin heyecanını yaşayan çocuklar, etkinliği çok beğendiklerini ifade ederken, aileler de organizasyondan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Program kapsamında filmden önce çocuklara yönelik birbirinden farklı eğlenceli etkinlikler de düzenlendi.

SON SEFER FİLMİ

Son Sefer, emekliliğe hazırlanan otobüs şoförü Ercan'ın (Zafer Algöz) 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği son yolculuğunu ve bu sıradan seyahatin darbe girişimi sırasında vatanı savunma mücadelesine dönüşmesini konu alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi "Sinema Günleri” kapsamında Sinema TIRI, merkez dışındaki farklı ilçelerde 80 noktada vatandaşlarla buluşarak çocuklara ve ailelere unutulmaz yaz akşamları yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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