Konya’ya sadece 2 saat uzaklıkta! Giden bir daha gitmek istiyor

Konya’ya komşu şehirlerden Karaman, yalnızca geniş elma bahçeleriyle değil, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Kentin en gözde turizm noktalarından biri olan Ermenek Baraj Gölü, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Konya'ya yaklaşık 2 saat uzaklıkta

Konya'ya yaklaşık iki saatlik mesafede bulunan Ermenek Baraj Gölü, Toros Dağları'nın eteklerinde eşsiz bir manzara sunuyor. Turkuaz rengiyle dikkat çeken göl, çevresini saran zümrüt yeşili ormanlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İlkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşanan bölge, sıcak havalardan uzaklaşmak isteyen doğaseverler için ideal rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Nadire Kanyonu tekne turlarıyla keşfediliyor

Ermenek'e gelen ziyaretçiler, baraj gölü üzerinde düzenlenen tekne turlarına katılarak bölgenin en etkileyici doğal oluşumlarından biri olan Nadire Kanyonu'nu yakından görme fırsatı buluyor.

Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki kanyon, Ambar Boğazı'ndan başlayıp Nadire Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Kanyon boyunca iki yanda yükselen ve yer yer 250 metreyi bulan sarp kayalıklar ile turkuaz renkli su, ziyaretçilere unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez noktası

Baraj gölü, sakin atmosferi, temiz havası ve etkileyici manzarası sayesinde doğa yürüyüşü, tekne turu ve fotoğrafçılık meraklılarının da ilgisini çekiyor. Gün doğumu ve gün batımında oluşan eşsiz görüntüler, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok fotoğrafladığı manzaralar arasında yer alıyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan bu doğal güzellik, Konya'ya yakınlığı sayesinde hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için de alternatif turizm rotaları arasında gösteriliyor.

(Berna Ata)