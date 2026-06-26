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KONYA Haberleri

AKOM duyurdu: Konya’da tramvay seferlerinde geçici düzenleme

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AKOM duyurdu: Konya’da tramvay seferlerinde geçici düzenleme

Konya'da 28 Haziran 2026 Pazar günü düzenlenecek bisiklet maratonu nedeniyle tramvay ulaşımında geçici düzenlemeye gidildi. AKOM tarafından yapılan açıklamada, Zafer-Alaaddin bölgesindeki organizasyon nedeniyle bazı hatlarda seferlerin belirli saatlere kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

BİSİKLET VE ADLİYE TRAMVAYI SEFERLERİ DURACAK

AKOM'un duyurusuna göre, Bisiklet Tramvayı ile Adliye Tramvayı seferleri, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 12.30'a kadar hizmet veremeyecek. Düzenlemenin, Zafer-Alaaddin bölgesinde gerçekleştirilecek bisiklet maratonu kapsamında alındığı ifade edildi.

SEFERLERİN 12.30'DAN SONRA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Emniyet yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda, maratonun tamamlanmasının ardından saat 12.30'dan sonra tramvay seferlerinin yeniden başlaması planlanıyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu düzenlemeye göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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