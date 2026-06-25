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KONYA Haberleri

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden üç ilde aşure ikramı

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden üç ilde aşure ikramı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Konya, Karaman ve Aksaray'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayının bereketini ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 25 Haziran 2026 tarihinde öğle namazının ardından üç ilde eş zamanlı aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlara aşure ikramı Konya'da Kapu Camii, Karaman'da Aktekke Camii ve Aksaray'da Ulu Camii'nde yapıldı.

Üç ilde eş zamanlı dağıtım

Vakıf kültürünün dayanışma ve paylaşma anlayışını yaşatmayı hedefleyen etkinlikte, camilere gelen vatandaşlara aşure ikram edildi. Yoğun ilgi gören programda Muharrem ayının manevi atmosferi vatandaşlarla birlikte paylaşıldı.

Öte yandan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası önünde de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakıf geleneğinin yaşatılması ve ecdattan miras kalan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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