Konyalı devlet hastanesi personeli hayatını kaybetti!

Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Levent Ekinci’nin vefatı, memleketi Cihanbeyli’de büyük üzüntüye neden oldu.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde idari personel olarak görev yapan, Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Hacı Emin Ekinci'nin oğlu Levent Ekinci vefat etti.
Uzun yıllardır Tarsus'ta görev yaptığı öğrenilen Levent Ekinci'nin vefat haberi, başta ailesi olmak üzere Cihanbeyli'deki akrabaları, dostları ve hemşehrileri arasında derin üzüntü oluşturdu.
Son yolculuğuna uğurlandı
Merhum Levent Ekinci'nin cenazesi, dün öğle saatinde Tarsus Şehir Mezarlığı'ndan alınarak Mahmutağa Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden başsağlığı mesajı
Levent Ekinci'nin vefatının ardından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü bir taziye mesajı yayımladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Tarsus Devlet Hastanesinde görev yapan çalışma arkadaşımız Levent Ekinci vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Cihanbeyli'yi yasa boğdu
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden olan Levent Ekinci'nin vefatı, memleketinde büyük üzüntüyle karşılandı. Ekinci ailesine taziye mesajları iletilirken, sevenleri merhum için rahmet dileklerinde bulundu.
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