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KONYA Haberleri

Konya’daki müdürlükte görev değişimi!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki müdürlükte görev değişimi!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yapan Seyit Ali Damkacı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Daha önce Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Damkacı, yeni görevine resmen başladı.

İLK MESAJINI SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Göreve başlamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Damkacı, Necm Suresi'nin 39. ayetine yer vererek, "İnsan için, yalnızca çalışmasının, gayretinin, hâlis niyetlerinin karşılığı vardır” ifadelerini kullandı.

Kendisine duyulan güven nedeniyle teşekkür eden Damkacı, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başlamaktan onur duyduğunu belirterek, bu göreve layık görülmesinde emeği bulunan İl Müdürlüğü, Bakanlık yetkilileri ve destek veren herkese şükranlarını sundu.

"HAYIRLI HİZMETLER YAPMAYI NASİP ETSİN”

Yeni görev döneminde üreticilere ve tarım sektörüne katkı sağlayacak çalışmalar yürütmeyi hedeflediğini ifade eden Damkacı,

"İnsan için, yalnızca çalışmasının, gayretinin, hâlis niyetlerinin karşılığı vardır" (Necm Suresi, 39. Ayet). 
Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görevimize başladık. Görevi bizlere layık görüp tarafımıza tevdi eden İl müdürümüze, bakanlığımıza ve kıymetli büyüklerimize şükranlarımı sunarım. Rabb'im hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. Dûa buyrun.” mesajını paylaştı.

Seyit Ali Damkacı'nın Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine başlamasıyla birlikte ilçede tarımsal üretim, çiftçi destekleri ve kırsal kalkınma çalışmalarının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

(Meltem Aslan)

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