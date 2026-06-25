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KONYA Haberleri

Çocukların tasarladığı ayakkabılar Selçuk Üniversitesinde üretildi

Cumali Özer
Muhabir

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Çocukların tasarladığı ayakkabılar Selçuk Üniversitesinde üretildi
Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü öğrencileri, Akören Şehit Hamdi Karagöz İlkokulu öğrencilerinin hayal ettikleri ayakkabıları tasarlayarak gerçeğe dönüştürdü. Yaklaşık altı ay süren proje sonunda çocuklar, kendi çizimlerinden üretilen ayakkabıları ilk kez giyme heyecanı yaşadı.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri Akören'de anlamlı bir projeyle devam etti. Ayakkabı Tasarımı Öğrenci Topluluğu öğrencileri, Akören Şehit Hamdi Karagöz İlkokulu öğrencilerinin çizdikleri ayakkabı tasarımlarını gerçeğe dönüştürdü. Çocukların hayallerinden doğan ayakkabılar, Akören Şehit Hamdi Karagöz İlkokulunda düzenlenen programda sahiplerine teslim edildi.

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, projenin yalnızca bir tasarım çalışması olmadığını belirterek "Bu faaliyetlerin bir köyde gerçekleştirilmesi, merkeze ve üniversiteye uzak bir noktada yürütülmesi ciddi emek gerektirdi. Çocukların mutluluğunu gördüğümüzde tüm yorgunluğumuz geçti. Tasarladıkları bir ürünü ayaklarında görmek onlar için unutulmaz bir deneyim oldu” dedi.

Projenin yürütücülerinden Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Hicret Zeynep Kutlutaş ise çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmenin kendileri için de büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Kutlutaş, "Çocuklarla birlikte hayal ettik, kendi ayakkabılarını tasarlamalarını sağladık. Daha sonra bölüm ve topluluk öğrencilerimiz onların çizimlerini üretime dönüştürdü. Ortaya çıkan sonuç ve çocukların mutluluğu bizim için çok değerliydi” diye konuştu.

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan da projenin ilçede bir ilk olduğunu söyledi. Arslan, "Çocuklarımızın hayal edip tasarladıkları ürünleri bugün sergilemelerine ve kullanmalarına tanıklık ediyoruz. Projeye katkı sunan akademisyenlerimize, destek verenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendi tasarladığı çiçek desenli ayakkabıyı teslim alan 3. sınıf öğrencisi Sevde Dadak, "Ayakkabımın çiçekli olmasını istedim. Pembe, kırmızı, sarı ve mor renkleri kullandım. Sonucunu görünce çok mutlu oldum, çok beğendim” değerlendirmesinde bulundu.

Projede görev alan Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Çelik, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmenin kendileri için de özel bir deneyim olduğunu aktardı. Çelik, "Sevde'nin çizdiği tasarımı önce eskiz üzerinden değerlendirdik. En sevdiği renkleri ve istediği detayları dikkate alarak üretim sürecini tamamladık. Ortaya çıkan ayakkabıyı gördüğünde çok mutlu oldu. Onun mutluluğuna ortak olmak tarif edilmez bir duygu” dedi.

(Cumali Özer)

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