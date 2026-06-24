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Laf atma tartışmasında silahına sarılan şahıs peş peşe tetiğe bastı

Laf atma tartışmasında silahına sarılan şahıs peş peşe tetiğe bastı
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma, kurusıkı tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olaya ilişkin 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Pursaklar Salı Pazarı alanında meydana geldi. Park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi ile O.D. ile M.İ. arasında kavga çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga sırasında O.D.'nin, M.İ.'ye ait kurusıkı tabancayı alarak ateş ettiği görüldü. M.İ. de O.D.'ye sopa ile vurdu. Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesi ile sonlanan olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan O.D. ile M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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