Konya’daki kaymakam evlendi! Vali Akın şahit oldu

Konya'nın Güneysınır ilçesi Kaymakamı Ozan Bozçalı ile Merve Nur Kızılkaya, düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikâh akdi, Konya Valisi İbrahim Akın'ın şahitliğinde gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleri ile davetliler de katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN ŞAHİTLİK ETTİ

Nikâh merasiminde şahitlik görevini üstlenen Konya Valisi İbrahim Akın, Ozan Bozçalı ve Merve Nur Kızılkaya çiftini tebrik ederek ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Samimi atmosferde gerçekleşen tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

BAŞKAN DEMİR'DEN MUTLULUK MESAJI

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, nikâh töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Güneysınır Kaymakamımız Sayın Ozan Bozçalı ile Sayın Merve Nur Kızılkaya'nın nikâh akdini, Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın şahitliğinde gerçekleştirmekten memnuniyet duyduk.Genç çiftimizi tebrik ediyor, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.'' ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Ekim 2025 tarihli ve 102220 sayılı onayıyla Güneysınır Kaymakamlığı görevine atanan Ozan Bozçalı, 27 Ekim 2025 tarihinde ilçedeki görevine başladı. Göreve başladığı günden bu yana kamu hizmetleri, vatandaş odaklı yönetim anlayışı ve ilçedeki çalışmalarıyla görevini sürdüren Bozçalı, şimdi ise Merve Nur Kızılkaya ile hayatını birleştirerek yeni bir mutluluğa adım attı.

(Meltem ASLAN)