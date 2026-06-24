Konya’da silahlı saldırı! Yaralı halde yol kenarına bırakıldı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan R.A.’ın (26) tabancayla sırtından vurulduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Konya kara yolu, ilçe girişinde meydana geldi.
Yol kenarına bırakıldığı tespit edildi
Kara yolu kenarında kanlar içinde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından tabancayla vurulduğu saptanan R.A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 kurşun yarası olan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Arslan'ın tabancayla vurulduktan sonra araçtan yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.
Şüpheliler Mersin'de yakalandı
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelileri Mersin'de yakaladı.
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