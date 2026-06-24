Konya’da 16 yaşındaki ikizler 2 kuzeni bıçakladı! Biri yoğun bakımda

Konya merkezde yaşayan ve çiftçilik yapan babasına yardım etmek için Kadınhanı ilçesine giden Efe D. (19) ve kuzeni Mehmet D. (18) dehşeti yaşadı. Akşam yemeğinden sonra parka doğru yürüyen kuzenler, 16 yaşındaki ikizler M.Ç. ve M.A.Ç. ile karşılaştı. İddiaya göre kuzenler, ‘Konya’dan gelip burada hava mı atıyorsun?’ diyen ikiz kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Mehmet D.’nin koluna yaklaşık 30 dikiş atılırken, Efe D.i’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan ikizler M.Ç. ve M.A.Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Atlantı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafta sonunu ailesinin yanında geçirmek ve çiftçilik yapan babasına yardım etmek için ilçeye gelen Efe D.ile kuzeni Mehmet D. bıçaklı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Efe D. daha sonra kuzeni Mehmet D.ile dışarı çıktı. Bakkaldan yiyecek ve içecek alan iki kuzen, parka doğru yürüdükleri sırada M.Ç. ve M.A.Ç. isimli ikiz kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İKİ KUZEN BIÇAKLA YARALANDI İddiaya göre, yaşanan gerginliğin ardından ikiz kardeşler yanlarında bulunan bıçaklarla kuzenlere saldırdı. Saldırıda Efe D.karın ve göğüs bölgesinden, Mehmet D.ise kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ilçede yapılan yaralılar daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. ŞÜPHELİ İKİZLER TUTUKLANDI Hastanede tedavi altına alınan Mehmet D.nin koluna çok sayıda dikiş atıldığı öğrenilirken, ağır yaralanan Efe D.i'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ikiz kardeşler M.Ç. ve M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. SABAH/TOLGA YANIK Kaynak: Haber Merkezi

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