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SAĞLIK Haberleri

Ilgın Devlet Hastanesi’ne MR Cihazı geldi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Ilgın Devlet Hastanesi’ne MR Cihazı geldi

Konya'nın Ilgın ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne uzun süredir beklenen Manyetik Rezonans (MR) cihazı ulaştırıldı.

KURULUM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Hastaneye getirilen MR cihazının kurulum çalışmalarına başlanırken, gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Yeni cihazın devreye alınmasıyla birlikte ilçedeki sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor.

HASTALAR ARTIK İLÇE DIŞINA GİTMEYECEK

MR cihazının hizmete girmesiyle birlikte Ilgın ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, ileri görüntüleme hizmetlerinden kendi ilçelerinde yararlanabilecek. Böylece hastaların başka il ve ilçelere sevk edilme ihtiyacının azaltılması, teşhis süreçlerinin hızlandırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İlçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanan yatırımın, bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni MR cihazının faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde yararlanabileceği ifade ediliyor.

(Ali Asım ERDEM)

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